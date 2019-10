Man (63) maandenlang misbruikt door Macedonische familie in Deurne Slachtoffer werd financieel gepluimd en moest verplicht buiten slapen HAA

03 oktober 2019

09u59 118 Deurne In Deurne is een 63-jarige man maandenlang misbruikt en uitgebuit door een Macedonische familie. Dat meldt het Antwerpse parket. De onderzoeksrechter heeft een man van 42 en een vrouw van 41 aangehouden. De dochter van 19 is vrij onder voorwaarden.

Een wijkagent van de regio Oost (PZ Antwerpen) kreeg op 17 augustus 2019 een melding over een oudere man die al verschillende maanden buiten op een terras zou slapen op een adres in Deurne. Het slachtoffer moest zich naar verluidt ook buiten wassen en buiten eten.

Kwetsbaar

“Een wijkteam van PZ Antwerpen kon de man spreken en stelde vast dat de bewoners, een Macedonische familie, het slachtoffer uitbuitten en misbruik maakten van de kwetsbare toestand van de man”, klinkt het in een persmededeling. Uit het eerste onderzoek bleek ook dat het slachtoffer de afgelopen tien jaar door de Macedonische familie financieel gepluimd werd.



Het zou gaan om een Belg die de familie wou helpen, maar officieel is dat niet bevestigd. In samenspraak met het Antwerpse parket en vzw Payoke (een opvangcentrum voor prostituees en slachtoffers van mensenhandel, nvdr.) werd het slachtoffer ondergebracht op een veilige plaats.



Tijdens het verdere onderzoek werd een onderzoeksrechter gevorderd wegens mensenhandel, misbruik van zwakke toestand van personen en mensonterende behandeling.

Huiszoeking

Afgelopen dinsdag werd een huiszoeking uitgevoerd door het Wijkondersteuningsteam (WOT) en Wijkteam Unolaan. Drie leden van de familie werden opgepakt. De onderzoeksrechter besliste diezelfde dag om een 42-jarige man en een 41-jarige vrouw aan te houden. De dochter van 19 jaar is vrijgelaten onder voorwaarden. De twee veertigers van Macedonische afkomst verschijnen morgen voor de raadkamer.