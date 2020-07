Man (62) gearresteerd nadat hij liefdesrivaal aanvalt met mes Sander Bral

03 juli 2020

17u49 0 Deurne Een 62-jarige man is in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt nadat hij een leeftijdsgenoot had aangevallen met een mes. Volgens een getuige wachtte de verdachte het slachtoffer, zijn liefdesrivaal, op. Het slachtoffer raakte lichtgewond aan de handen en in het gezicht.

Rond kwart voor twee ‘s nachts kwam een koppel, een man van 62 jaar en zijn vriendin van 36 jaar, thuis in de Vosstraat op de grens met Deurne en Berchem. “Volgens een getuige stond een andere man, ook 62 jaar, al enige tijd op de uitkijk aan de woning”, zegt Willem Migom van de lokale politie. “Toen het koppel thuiskwam, ontstond er een discussie tussen het trio. De man die al even rond de woning hing, trok een mes en viel de andere man aan, die zich probeerde te verdedigen. Hij raakte niet ernstig gewond, maar moest wel naar het ziekenhuis gebracht worden met snijwonden in de handen en het gezicht.”

Een buurman zou tussen gekomen zijn voor de politie ter plaatse was. De omstandigheden van het dispuut worden onderzocht, maar het zou gaan om rivaliteit tussen de twee mannen. De verdachte zou de ex-partner van de 36-jarige vrouw zijn. Hij werd gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.