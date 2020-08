Man (45) in coma na ruzie tussen Poolse werkmakkers Patrick Lefelon

14u41 0 Deurne In een woning in de Van Waelwijckstraat is woensdagmiddag een 45-jarige zwaargewonde man aangetroffen. Hij zou slachtoffer geworden zijn van een ruzie tussen Poolse werkmakkers. De politie heeft een 36-jarige verdachte opgepakt.

Het waren de buren die alarm sloegen nadat zij veel kabaal hadden gehoord in een woning in de Van Waelwijckstraat in Deurne-Noord. Het huis wordt bewoond door Poolse werkmannen.

Het 45-jarige slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hij wordt er in een kunstmatige coma gehouden.

De recherche van de lokale politie Antwerpen voert het onderzoek. Een 36-jarige Pool is opgepakt en ondertussen ook aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen. De man ontkent echter iets met de vechtpartij te maken te hebben.