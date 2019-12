Malafide garages en eetgelegenheden geviseerd in politieactie ‘Pitstop’ Sander Bral

08 december 2019

17u32 0

De lokale politie heeft vrijdag samen met de diensten van de sociale zekerheid een gecoördineerde actie gehouden tegen allerhande overlast die malafide garages of eetgelegenheden veroorzaken. Zo werden er twee garages in Deurne Noord gecontroleerd op zwartwerk, afhandeling afvalstoffen, vergunningen enzovoort. In beide garages werd zwartwerk vastgesteld. In één van de zaken werd er een proces-verbaal opgesteld voor economische uitbuiting van werknemers en één voor het voorleggen van valse facturen. Twee personen werden betrapt op sluikstorten. Er werd telkens een gas-boete opgesteld. Zes keer werd een gas-pv en één onmiddellijke inning voor verkeersinbreuken opgesteld in de actie ‘Pitstop’.