Makro Deurne gesloten door vakbondsactie, directie dringt aan op sociaal overleg ADA

10 oktober 2020

12u30

Bron: Belga 3 Deurne Wie zaterdag naar de Makro in Deurne wilde, was eraan voor de moeite. Door een vakbondsactie blijft de winkel dicht. Met de actie protesteren de bonden tegen het feit dat de directie geen “echt” sociaal overleg wil opstarten over de besparingen binnen de groep. De directie is verbaasd over de staking en zet haar plannen door om de winkels concurrentieel te maken.

Er wordt zaterdag gestaakt in vier winkels van Makro. De winkels in het Waalse Alleur en Lodelinsart blijven dicht, in Vlaanderen wordt er gestaakt in de winkels in Deurne en Sint-Pieters-Leeuw. De bonden protesteren naar eigen zeggen tegen het feit dat de directie geen “echt” sociaal overleg willen opstarten over de besparingen binnen de groep. De directie zelf is dan weer verbaast over de staking.

“Het resultaat van de commerciële successen bij Makro wordt nog altijd overschaduwd door hoge structurele kosten”, verklaart CEO Vincent Nolf. “De kostenverlagende initiatieven opschorten zou dus onverantwoord zijn en de werkgelegenheid niet ten goede komen.” De directie “gaat dus verder met haar plannen om de winkels concurrentieel te maken en het bedrijfsresultaat in een positieve zin te doen evolueren, terwijl er op termijn wordt teruggeplooid op arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur”.

De directie zegt verschillende pogingen te hebben ondernomen voor sociaal overleg. Ze roept de bonden op om het overleg te voeren aan tafel en niet op straat. “Indien de vakbonden sociaal overleg prioritair vinden, dan vragen wij hen met aandrang dat ze naar de volgende overlegvergadering komen op 22 oktober, dat ze de vergadering niet voortijdig verlaten, dat ze onze voorstellen ten gronde bespreken en dat we afspraken maken om de dialoog verder te zetten”, klinkt het.