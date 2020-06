Magisch avondspektakel ‘De Grote Schijn’ komt voor derde jaar op rij naar Rivierenhof Annelin Marien

29 juni 2020

11u58 0 Deurne In de herfstvakantie van 2020 brengt De Grote Schijn voor de derde keer een vleugje magie naar het Rivierenhof in Deurne. Tijdens een twee kilometer lange avondwandeling met geuren, geluiden, technologie en natuur staat het park in de schijnwerpers. Dit jaar is Siska Schoeters ambassadeur van De Grote Schijn, Stef Kamil Carlens zal de soundtrack componeren.

Van 30 oktober tot en met zondag 15 november 2020 is het Rivierenhof opnieuw decor voor De Grote Schijn. Vorig jaar vond je er onder andere dansende vuurvliegjes, iets wat leek op brandende struiken en geluiden van bloemen en bomen, dit jaar wordt er een volledig nieuwe wandeling voorzien. Wie wil, kan dat in volledige stilte doen tijdens de speciaal ingelaste ‘fluisterwandelingen’. Presentatrice Siska Schoeters, die trouwens opgroeide in Deurne, neemt het ambassadeurschap van De Grote Schijn op zich, terwijl artiest Stef Kamil Carlens de soundtrack componeert.

“Voor deze editie haalden we onze inspiratie uit ‘natuurfenomenen’, in de breedste zin van het woord en naar vrije interpretatie", aldus Christophe Van Hostauijen, bezieler van De Grote Schijn. “De scène waarin je de soundtrack van Stef Kamil zal horen, wordt voor velen het hoogtepunt van de wandeling. Het wordt onze grootste installatie, je zal niet weten waar eerst te kijken.”