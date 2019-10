Macedonisch koppel dat Flor V. (63) uitbuitte en op terras liet slapen, blijft aangehouden Sander Bral en Jonathan Bernaerts

04 oktober 2019

15u10 0 Deurne Het Macedonische koppel dat de 63-jarige Flor V. uitgebuit zou hebben en op het terras hebben laten slapen, blijft aangehouden. Dat werd vrijdag beslist door de raadkamer in Antwerpen. Verdachte Sebastijan I. (42) gaat in beroep tegen de beslissing, zijn vrouw Silvia (41) mogelijk ook. Ze worden verdacht van mensenhandel, misbruik van zwakke toestand van personen en mensonterende behandeling.

Dinsdag viel de politie binnen in een woning aan de Turnhoutsebaan in Deurne. Volgens buurtbewoners werd de 63-jarige Flor V., die er samenwoonde met een Macedonisch koppel en hun negentienjarige dochter, als een slaaf behandeld. Hij zou enkel eten krijgen nadat hij huishoudelijke taken deed en moest buiten op het terras slapen, ook in slechte weersomstandigheden. Ook zou Flor financieel uitgebuit zijn. Bij de inval werd het Macedonische gezin gearresteerd. De dochter werd meteen vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Het koppel blijft in de gevangenis, dat werd vrijdag beslist door de Antwerpse raadkamer.

Sebastijan I. (42) en Silvia I. (41) worden verdacht voor mensenhandel, misbruik van zwakke toestand van personen en mensonterende behandeling. “Mijn cliënte is erg geschrokken en aangedaan door het beeld dat over zichzelf en haar familie geschetst wordt door het parket en vermeende getuigen”, zegt Marlies Vercammen, die Silvia I. verdedigt. “Uit haar verklaring blijkt dat dat beeld haaks staat op de realiteit. Mijn cliënte ontkent met klem enige vorm van uitbuiting of verwaarlozing. Desondanks meent de onderzoeksrechter aanwijzingen van schuld te hebben en werd haar aanhouding bevestigd.”

Beroep

De advocate gaat nu met haar cliënte in gesprek om al dan niet beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de raadkamer. Sebastijan I. gaat wel al zeker in beroep. Volgens zijn advocaat, Ergün Top, was er nooit enige vorm van dwang en woonde Flor V. vrijwillig bij het bevriende koppel. “Men kan de feiten inderdaad afkeuren, maar het slachtoffer - dat volledig bij zijn verstand is en bovendien een job heeft - heeft steeds ingestemd. Hij handelde uit vrije wil. Er was nooit dwang of geweld door mijn cliënt. Het slachtoffer mocht gaan en staan waar hij wilde. Ik betreur dan ook dat mijn cliënt door het parket en de politie als een beest wordt afgeschilderd. Dat is hij namelijk niet.”

Flor V. stelt het intussen goed. Hij is ondergebracht door vzw Payoke, het opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel. Hij staat nog steeds ingeschreven in een sociaal huurappartement in de Antwerpse Geuzenstraat. De naaste buurman daar kent Flor niet. In de flat waar Flor V. nog steeds zijn domicilie heeft, woont momenteel een koppel uit Roemenië. Ook zij kennen Flor niet en hebben al verklaringen afgelegd aan de politie.