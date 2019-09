Maand na tramcrash ligt vernielde tandartsenpraktijk er nog hetzelfde bij: “Verzekeraar van De Lijn werkt zo verschrikkelijk traag” Sander Bral

25 september 2019

17u28 0 Deurne Alsof het nog niet erg genoeg is dat je halve praktijk aan flarden wordt gereden door een ontspoorde tram van De Lijn. Tandartsenkoppel Walter Hintjens en Kristine Penneman draaien een maand na de crash op de Boekenberglei nog steeds op halve kracht door het trage verloop van de verzekeringskwestie. “Alles ligt er nog hetzelfde bij, we mogen niks laten herstellen zonder akkoord van de verzekeraar van De Lijn.”

Dinsdagavond 27 augustus. Tram 4 van vervoersmaatschappij De Lijn ontspoort - nog steeds om een onbekende reden - in de bocht van de Boekenberglei in Deurne en knalt een appartementsgebouw in. De ravage in tandartsenpraktijk Hintjens op het gelijkvloers is enorm. De tram boorde zich door de gevel. Een steunmuur en een steunbalk boven het raam werden de praktijk in gekatapulteerd. Eén van de twee behandelingsstoelen in de praktijk raakte volledig vernield, de apparatuur om foto’s te maken, overleefde de klap niet en verschillende tandartsinstrumenten in de kasten kunnen niet meer gebruikt worden. “Een verzekeringskwestie via De Lijn”, klonk het toen hoopvol.

Pas na 3 weken op bezoek

Een maand later is er echter nog niet veel veranderd in de praktijk. “We kunnen nog niet met de herstellingen beginnen voor we fiat krijgen van de verzekeraar van De Lijn, maar het loopt daar zó verschrikkelijk traag”, hekelt tandarts Kristine Penneman. “De verzekeringsexpert van De Lijn is vorige week pas voor het eerst komen kijken, drie weken na de crash. Die komt pas terug op 11 oktober. Al die tijd moet de helft van onze praktijk in de prak blijven liggen.”

Voltijdse dagtaak extra

“We draaien nu op halve kracht, met maar één in plaats van twee behandelingsstoelen. We kunnen niet anders dan de helft van onze patiënten in de steek te laten, alhoewel we extra ons best doen. We werken extra hard en lang om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Tijdelijk een vervangpraktijk inrichten op een andere locatie? Daar hebben we geen tijd voor. Na het tramongeval hebben we er een voltijdse dagtaak bij gekregen, namelijk het regelen van de verzekeringskwestie, offertes opvragen, patiënten afbellen, opnieuw inplannen enzovoort. We hebben onze handen meer dan vol”, benadrukt Kristine.

Volgens De Lijn ligt het trage verloop van de afhandeling van de verzekeraar buiten hun macht. “Het dossier is onmiddellijk na de crash aan de verzekeringsmaatschappij overgedragen. Zij moeten nu hun werk doen, wij kunnen geen druk uitoefenen om het proces sneller te laten verlopen.” Ook over de oorzaak van het ongeval wil De Lijn zich nog niet uitspreken. “Het onderzoek loopt.”