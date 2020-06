Luchthaven Deurne ziet passagiersaantal met 95 procent dalen maar gelooft in toekomst ADA

03 juni 2020

13u22 0 Deurne De luchthaven van Deurne blijft de gevolgen van de coronacrisis voelen. In mei lag het aantal passagiers maar liefst 95,6 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch gelooft het management in de regionale luchthaven. Doordat ze relatief klein is, kunnen de social distancing-maatregelen veel gemakkelijker gehandhaafd worden.

Het aantal vliegbewegingen in mei lag 43,5 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar. De luchthaven van Deurne sloot de maand mei af met 1.236 passagiers, dat is goed voor een daling van maar liefst 95,6 procent tegenover de 27.817 passagiers in mei vorig jaar. Over de periode januari tot en met mei 2020 kwam het totaal aantal passagiers uit op 49.880. Dat is 50,4 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar waar er reeds 100.644 passagiers gebruik maakten van de luchthaven.

Werkgroep

Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. Toch lijkt er ook positief nieuws te komen vanuit de luchthaven. “Stilaan lijkt de toeristische sector zich klaar te stomen voor de heropstart de volgende maanden. Inmiddels is onze luchthaven via een interne werkgroep zich volop aan het voorbereiden op de operationele heropstart en dit in alle veiligheid en in nauwe samenwerking met de kabinetten van Mobiliteit, zowel op Vlaams als Federaal niveau”, klinkt het.

Het bestuur zegt nog steeds ten volle te geloven in de kleinschaligheid van de regionale luchthaven te geloven. Het beschouwt dat als een grote troef, aangezien maatregelen zoals social distancing veel gemakkelijker kunnen worden gegarandeerd.