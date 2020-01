Lokaal, afvalarm en biologisch: Deurne is een eerlijke buurtwinkel rijker Annelin Marien

06 januari 2020

17u02 3 Deurne Het Cogelsplein in Deurne heeft er sinds vandaag een nieuwe buurtwinkel bij. Dertigers Ruth Vanreusel, Vera Verhaert en Mathias Van Steenbergen openden RICO LAB, waar je zowel lokale en biologische producten kan kopen, als workshops volgen of een duurzame koffie drinken. “Een volkse buurtwinkel, dat is wat Deurne nog nodig had.”

Ruth Vanreusel, Vera Verhaert en Mathias Van Steenbergen: drie enthousiaste dertigers met een passie voor lokale producten. Tot voor kort hadden ze nog een andere job, maar Vera en haar man Matthias speelden al een tijdje met het idee om een verpakkingsloze winkel te openen. Ruth, met een verleden als organisator van maatschappelijke evenementen in De Roma, zette ook al mee haar schouders onder enkele boerenmarkten en stapte mee in het idee van het koppel uit Deurne.

Marktgevoel

“RICO LAB werd uiteindelijk veel meer dan enkel een verpakkingsvrije winkel”, aldus Ruth. Waar RICO Spaans is voor ‘lekker’, staat LAB namelijk voor lokaal, afvalarm en biologisch. “RICO LAB is een coöperatieve buurtwinkel, waar we samenwerken met lokale producenten. Groenten en fruit worden tweewekelijks geleverd door boeren die we kennen. Maar je vindt hier ook noten, rijst, pasta, kazen, yoghurt, koffie, thee, sapjes van Drie Wilgen, biologische bieren, natuurwijnen, confituur, tapenades, een beetje vis en vlees... We wilden een winkel waar een marktgevoel heerst, en waar je alle basisproducten vindt.” In de nieuwe buurtwinkel is ook een bakkerij gevestigd, bakkerij Grof, tot voor kort nog gevestigd in de Provinciestraat. Marjon Willems verzorgt er dagelijks ovenvers desembrood. “We streven naar zo eerlijk en gezond mogelijke voeding, waarbij we transparant proberen zijn over waar alles vandaan komt. Eerlijke prijzen voor consument en producent zijn het belangrijkste, zonder winst als hoogste doel.”

We willen inzetten op het volkse, in deze tijden van vereenzaming. Ruth Vanreusel

Ontmoetingsplek

LAB staat niet enkel voor lokaal, afvalarm en biologisch, maar ook voor laboratorium: er worden namelijk ook workshops georganiseerd. Binnenkort vindt er een workshop ‘Koken uit de voorraadkast’ plaats, maar op het gezellige koertje worden op termijn ook workshops pizza’s maken of fermenteren georganiseerd. Daarnaast kan je er een koffie of thee drinken, en binnenkort waarschijnlijk zelfs iets kleins gaan eten. “Want we willen ook dat RICO LAB een ontmoetingsplek wordt”, aldus Ruth. “We willen inzetten op het volkse, in deze tijden van vereenzaming. Er was in deze buurt behoefte aan een laagdrempelige en toegankelijke buurtwinkel, een plek waar ontmoetingen tot stand kunnen komen en waar mooie dingen kunnen groeien.”

RICO LAB is geopend van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur, en op zaterdag van 11 tot 17 uur. Meer info op ricolab.be.