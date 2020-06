Lange rijen bij opening eerste Jumbo in Antwerpen: deuren halfuur vroeger geopend om overrompeling te vermijden Caroline Van de Pol

24 juni 2020

19u40 0 Deurne Jumbo opende deze ochtend haar eerste winkel in Deurne aan de Ten Eekhovelei 43. Nieuwsgierigen en omwonenden schoven in lange rijen aan om de nieuwe winkel te ontdekken.

Om half 9 openden de deuren van de nieuwe Jumbo op een feestelijke manier. Een grote ballon hoog in de lucht kondigde de opening aan voor alle buurtbewoners. Aan de ingang hingen ballonnen en speelde er muziek. Buitengaande klanten werden verrast met een gratis boeket bloemen. De eerste bezoekers stonden al van voor acht uur te het wachten. “Er stonden op dat moment lange rijen, daarom kozen we uit veiligheid om een half uur vroeger te openen. Zelfs in deze bijzondere tijden was het een geslaagde opening”, vertelt Peter Isaac, managing director van Jumbo België.

Unieke formule

De gloednieuwe Jumbo heeft een totaaloppervlakte van bijna 2.000 vierkante meter en stelt zo’n 100 lokale mensen te werk. Het is de tweede winkel in de provincie Antwerpen en de vierde in België. “We kozen voor deze locatie omdat ze goede opportuniteiten bood: een oude supermarkt ging er weg en het gebouw werd gerenoveerd. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er ook hier een succes van kunnen maken met onze unieke Jumbo-formule.”

De 7 Zekerheden, waar Jumbo in Nederland groot mee is geworden, zijn ook in België de beloften aan de klant. Dus euro’s goedkoper, service met een glimlach, voor al je boodschappen, vers is écht vers, vlot winkelen, niet tevreden geld terug en jouw wensen staan centraal. “We willen met onze beste service, groot assortiment en lage prijzen een zo breed mogelijk publiek aantrekken.”

Belgische producten

Het aanbod van Jumbo werd deels aangepast aan de Belgische consument. Er worden Vlaamse klassiekers aangeboden zoals vers bereid stoofvlees, vers gemalen préparé en Belgische aardbeien. Daarnaast wil de winkel ook unieke Jumboproducten laten ontdekken, zoals Wapenaer kaas en de La Place-producten. Jumbo biedt ook een uitgebreid halal assortiment aan. Tot slot kunnen klanten in de verskeuken terecht voor sushi, belegde broodjes en verse pizza’s.

Carole was vandaag een van de bezoekers die de winkel kwam uittesten. “Ik ben blij dat er eindelijk een grote winkel in mijn buurt is. Ik heb geen auto dus moet te voet boodschappen gaan doen.” Lisa vindt de nieuwe Jumbo gezellig dankzij de koffieautomaat, de gratis proevertjes en de inrichting waarbij veel hout in plaats van metaal wordt gebruikt. Ook andere bezoekers zijn blij met de opening van de winkel. “Ik ga geregeld naar de Jumbo in Nederland en ben er heel tevreden van. Het is er overzichtelijk ingericht en de producten hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding.”