Krijg een ‘hersenorgasme’ tijdens De Grote Schijn in Rivierenhof AMK

26 september 2019

10u46 4 Deurne In oktober en november wordt het Rivierenhof voor het tweede jaar op rij het decor voor De Grote Schijn. Dat is een totaalspektakel met de natuur als belangrijkste hoofdrolspeler, en met een nieuwe verrassing achter iedere boom.

Zo vind je er bijvoorbeeld beatboxers tussen de bomen, specifieke audiofrequenties die je een ‘hersenorgasme’ geven en geluiden van planten omgezet in muziek. Tine Embrechts en Bartel van Riet zijn ambassadeurs van het festival.

Bezieler Christophe Van Hostauijen: “Met De Grote Schijn willen we mensen laten wegdromen en tegelijkertijd opnieuw bewust maken van de schoonheid van de natuur. We gebruiken de bestaande omgeving en voegen er een vleugje magie aan toe. Zo willen we de mensen nog meer wijzen op de pracht ervan. Vorig jaar lieten we 35.000 monden openvallen van verbazing. Dit jaar gaan we voor minstens evenveel”.

Een standaardtickets kost 16 euro. Kinderen tem 12 jaar en 65+’ers betalen 13 euro. Meer info op degroteschijn.be.