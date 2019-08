Kreeg overvaller gouden tip van ex-liefje? Parket acht meisje (21) medeplichtig aan overval op flatbewoonster (81) BJS

21 augustus 2019

15u06 0 Deurne Het Antwerpse parket wil een 20-jarige jongeman vier jaar naar de cel sturen voor de mislukte overval op een 81-jarige vrouw in de Ter Rivierenlaan in Deurne. De man bedreigde het slachtoffer eind vorig jaar met een pistool en eiste geld. Dankzij een alerte buurvrouw kon de bejaarde dame ontsnappen. Volgens het parket is het ex-liefje van de dader medeplichtig. Zij riskeert veertig maanden cel.

Ter Rivierenlaan, 8 december vorig jaar. In een appartementenblok, vlak bij het Rivierenhof, wordt om 20.45u aangebeld bij verschillende bewoners. Eén van hen opent de voordeur waardoor een jongeman in een knalrode plunje kan binnenglippen. Hij rept zich naar de zevende verdieping, waar de 80-jarige G. woont. De jongeman klopt aan en beweert dat hij een buurman is, bij wie de elektriciteit is uitgevallen. Hij vraagt de nietsvermoedende bejaarde dame of zij met hetzelfde probleem zit.

Nog voor G. een woord kan uitbrengen, duwt de man de deur open, gooit het slachtoffer omver en trekt een wapen. De overbuurvrouw hoort een gil en een mannenstem uit het appartement van het slachtoffer komen en belt ongerust aan. De bejaarde vrouw krijgt de instructies om te doen alsof er niets aan de hand is, terwijl ze met een pistool in haar ribben wordt geduwd. Het slachtoffer slaagt erin de buren subtiel te alarmeren, die G. naar de overkant van de gang sleuren, hun eigen voordeur dicht werpen en de politie bellen.

Foto’s van dader

Een minuut later stormt de overvaller terug naar beneden, maar niet vooraleer de buurvrouw enkele foto’s van hem kan nemen. Ook de alerte onderbuurvrouw ziet de verdachte in de gang wegvluchten en ziet van haar balkon hoe hij over straat wegvlucht. Een getuige op straat ziet meteen daarna een kleine grijze wagen met hoge snelheid wegrijden richting de Plankenbergstraat.

Wanneer de speurders tijdens hun onderzoek aan G. vragen wie er achter de home invasion zou kunnen zitten, moet G. diep nadenken. Plots herinnert ze zich een situatie van bijna twee jaar geleden. Ze had toen in het ziekenhuis een vriendin bezocht en was aan de praat geraakt met een meisje dat ook op de kamer lag. Later was het meisje samen met een vriendin een aantal keer bij haar op bezoek gekomen. G. was aanvankelijk blij met het gezelschap, maar wees de twee uiteindelijk de deur toen ze om geld begonnen bedelen.

Telefoontap

Tijdens het onderzoek naar de brutale home invasion beveelt de onderzoeksrechter een tapmaatregel op het nummer van het meisje uit het hospitaal. En wanneer het Antwerpse parket daarna via het opsporingsprogramma Faroek een robotfoto van de verdachte verspreidt, gaat de bal aan het rollen. Speurders kunnen een gesprek afluisteren tussen de twee vriendinnen die slachtoffer G. hadden bezocht. Ze zijn in paniek omdat ze vrezen dat de politie hen aan de feiten zal linken.

Eén van de meisjes is Naomi R. (21) uit Antwerpen. Wanneer verder onderzoek uitwijst dat haar gsm op de dag van de overval onder de zendmast van de Ter Rivierenlaan is gecapteerd, wordt ze geseind. Dankzij het afgeluisterde telefoongesprek van de twee vriendinnen komt Jakoeb C. (20) uit Antwerpen, het toenmalige vriendje van Naomi R., als hoofdverdachte in beeld. Beiden worden uiteindelijk gearresteerd. Ze ontkennen.

Vandaag houdt Naomi R. haar onschuld staande en ontkent ze in alle talen dat ze haar ex-vriendje had getipt over slachtoffer G. Jakoeb C., die nu al maanden vastzit, is inmiddels wel door de knieën gegaan. Hij zegt dat hij de feiten uit geldnood pleegde.

“Veel spijt”

Op het proces voor de Antwerpse rechtbank, waar het ex-koppeltje terechtstaat, liet Jakoeb C. door zijn advocaat een briefje voorlezen waarin hij zijn spijt uitdrukt. “Hoe kon ik deze oudere dame zo aan het schrikken brengen? Ik heb veel spijt en schaam me diep.” De advocaat van de twintiger vroeg voor zijn cliënt een deels voorwaardelijke straf.

Jakoeb C.’s ex-liefje eist de vrijspraak. “Het gsm-signaal van mijn cliënte werd in de straat gecapteerd omdat ze die dag in de buurt haar leefgeld was gaan afhalen. Nu wordt ze ervan beschuldigd dat ze haar ex heeft aangespoord om het slachtoffer te overvallen. Dat klopt absoluut niet.”

Maar de procureur is niet onder de indruk van de pleidooien van de verdediging. Hij eist tegen Jakoeb C. vier jaar effectieve celstraf. Naomi R. riskeert veertig maanden cel. De speurders konden de jongeman identificeren die C. met de wagen aan het appartement van in Deurne afzette. De bestuurder wordt evenwel niet vervolgd.

Slachtoffer G., die 500 euro schadevergoeding vraagt, wil op het proces geen commentaar kwijt. Begin dit jaar sprak ze in Faroek wel haar grote hoop uit dat de dader gevat zou worden. “Ik zou niet willen dat andere, oudere mensen hetzelfde als ik moeten doormaken.”

Vonnis op 29 augustus.