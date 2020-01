Kinderboerderij Rivierenhof verwelkomt kalfje en twee varkentjes



CVDP

15 januari 2020

21u36 0 Deurne Deze week opent de Kinderboerderij van het Rivierenhof in Antwerpen terug de deuren na zijn jaarlijkse wintersluiting. Kinderen zijn er welkom voor een kraambezoek bij de nieuwste bewoners van het erf: kalfje Quinten en de varkentjes Qadira en Quirijne.

In de Kinderboerderij maken kinderen kennis met de wereld van de boer, zijn dieren en het erf. Ze kunnen er spelen in de wilgenhutten, konijntjes aaien en raden welke groenten er in de moestuin groeien.

Sinds vorige week heeft de Kinderboerderij er drie nieuwe bewoners bij. Het kalfje Quinten werd geboren op 9 januari, en een dag later kwamen varkentjes Qadira en Quirijne de groep aanvullen. Een van de vrijwilligers van de Kinderboerderij koos de namen van de nieuwe kleintjes. Elk jaar beginnen ze met een andere letter in alfabetische volgorde.

Bezoekers kunnen de Kinderboerderij elke dag bezoeken tussen 13 uur en 17 uur, behalve op vrijdag en zaterdag.