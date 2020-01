Kinderboerderij Rivierenhof ontwaakt na winterslaap AMK

08 januari 2020

11u07 0 Deurne Op zondag 12 januari ontwaakt de kinderboerderij van het provinciaal groendomein Rivierenhof in Deurne weer na haar jaarlijkse winterslaap. Je kan er vanaf zondag weer elke zondag tot en met donderdag van 13 tot 17 uur de dieren komen bezoeken.

Zondag zwaaien de staldeuren van Kinderboerderij Rivierenhof weer open. Je kan er spelen in wilgenhutten, grote en kleine dieren van dichtbij bewonderen en ook deelnemen aan een spannende voelbakkenquiz. Vanaf 12 januari is de kinderboerderij weer elke zondag tot en met donderdag geopend tussen 13 en 17 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Je vindt de Kinderboerderij Rivierenhof langsheen de Parkweg, de monumentale dreef tussen het kasteel Rivierenhof en de Ruggeveldlaan in Deurne.