Kelderbrandje door defecte ketel: 2 mensen afgevoerd naar het ziekenhuis Jasper van der Schoot

07 oktober 2020

16u58 2 Deurne De brandweer van Antwerpen kreeg rond 4 uur een melding van een kleine brand aan de Turnhoutsebaan in Deurne, niet ver van het districtshuis. Twee personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis met rookinhalatie, maar niemand is zwaargewond geraakt. De brand was snel onder controle.

Rond vier uur deze middag kreeg de brandweer een oproep van een brandje op de Turnhoutsebaan in Deurne, vlak bij de kruising met de Gallifortlei. Het bleek te gaan om een brand in de kelder van het gebouw dat waarschijnlijk veroorzaakt was door een defecte ketel. Er ontstond wat rookontwikkeling, waardoor ook twee mensen naar het ziekenhuis moesten worden afgevoerd met tekenen van rookinhalatie, maar niemand raakte zwaargewond.

De brand is inmiddels onder controle.