Kasteel Boterlaerhof verwelkomt straks eerste gasten na zware brand 4 jaar geleden

01 juni 2019

Deurne Na drie jaar verbouwen opent Kasteel Boterlaerhof in Deurne volgende maand de deuren. Het kasteel zal dienst doen als verblijfscentrum voor jongeren.

In 2015 werd het Kasteel Boterlaerhof getroffen door een zware brand. Sindsdien wordt er hard gewerkt om het kasteel in zijn oude glorie te herstellen. Nu is het einde van die werken dus in zicht. Deze zomer verwachten eigenaars Johan van Nuffel en Kelly Michielsen hun eerste gasten.

Kasteel Boterlaerhof moet een verblijfscentrum voor jongeren worden. Denk maar aan vormingsinitiatieven, kampen en schooluitstappen. Plaats is er in elk geval genoeg op het 2,5 hectare grote domein en naast het kasteel werd ook een nieuwbouw gezet. Die zal dienst doen als polyvalente ruimte. In het kasteel is er plaats voor veertig bedden en in het koetshuis kunnen nog eens zestig mensen slapen.

De komende weken zal het team vooral de inrichting nog verder afwerken zodat het kasteel op 21 juni officieel ingehuldigd kan worden. Op 29 juni worden de eerste gasten verwelkomd.