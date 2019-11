Exclusief voor abonnees Kankerpatiënten schilderen negatieve gevoelens weg: “Akelige, steriele ziekenhuissfeer is sterke inspiratiebron” Sander Bral

14 november 2019

12u12 0 Deurne “Kunst als kracht.” Het is het uitgangspunt van de Antwerpse vzw Oud Wijzer. Samen met de Borgerhoutse kunstenaar Naïma Aouni begeleidt de vzw een artistiek project voor mensen die geconfronteerd werden met kanker: “Gelijkgezinden kunnen hun soms negatieve gevoelens uiten door middel van kunst.”

‘Kunst als Kracht’ is een creatief hersteltraject tijdens en na kanker. Oud Wijzer, een sociaal-culturele vzw die voornamelijk met oudere kunstenaars aan de slag gaat, startte het project in 2016. “We dompelen iedereen die in aanraking is gekomen met kanker zeven weken onder in een intens artistiek bad”, zegt Luis Munoz van Oud Wijzer. “Tijdens de sessies werken deelnemers aan een kunstwerk, zonder druk, zonder verwachtingen en in de geborgenheid van de groep. Zie het niet als een tekenles of een creatieve therapiesessie maar eerder als een zoektocht naar rust en een manier om gevoelens en gedachten te uiten via kunst.”

