Kamp Waes-kandidaat Zeger zet Deurnenaars aan tot bewegen ADA

17 april 2020

14u22 0 Deurne Het district Deurne en Zeger Van Noten, de bekende deelnemer van het televisieprogramma Kamp Waes, werken samen om tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen of houden. Vanaf maandag 20 april pakt Van Noten op verschillende kanalen uit met ludieke filmpjes vol verrassende beweegtips.

Omdat bewegen niet voor iedereen evident is en sommigen een extra zetje kunnen gebruiken, schakelt het district de perfecte coach in: Zeger Van Noten. Na zijn deelname aan Kamp Waes, het televisieprogramma vol fysieke proeven, werd hij bekend in heel Vlaanderen. Zeger woont bovendien in Deurne en is altijd te vinden voor een nieuwe uitdaging. Veel overtuigingskracht was er dan ook niet nodig om met hem een plan uit te werken om iedere Deurnenaar meer te laten bewegen. Gedurende 6 weken geeft hij, op zijn eigen gekende en ludieke manier, verrassende tips aan de Deurnenaars om meer te bewegen. Die zijn voor iedereen bruikbaar, ongeacht leeftijd of conditie.

De filmpjes verschijnen iedere maandag op www.deurne.be en de socialemediakanalen van het district. Ze worden gepost onder de hashtags #deesisweldeurne en #Mondaymotivation, om de inwoners aan het begin van de nieuwe week extra te prikkelen om mee te doen.