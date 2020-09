Jumbo opent in Deurne eerste Belgische vestiging met HEMA-assortiment ADA

23 september 2020

15u10 2 Deurne Jumbo opende woensdag haar tweede winkel in Deurne aan het Wim Saerensplein. Veel nieuwsgierigen en omwonenden kwamen langs om de nieuwe winkel te ontdekken. De nieuwe winkel is 1.200 vierkante meter groot en stelt 70 mensen te werk. De nieuwe Jumbo is ook meteen de eerste in België met een HEMA-assortiment.

“We zijn ontzettend blij met onze tweede winkel in Deurne. Zo kunnen we nog meer klanten verwennen met onze beste service, buitengewoon groot assortiment en altijd lage prijzen”, klinkt het enthousiast bij filiaalmanager Steven Janssen. “We kunnen niet wachten om aan onze klanten Vlaamse klassiekers aan te bieden, zoals vers bereid stoofvlees, vers gemalen préparé, Belgische kazen, vlees en beenham van Belgische afkomst en Belgisch fruit, zoals appelen en peren. Maar ook om hen de unieke Jumbo producten te laten ontdekken, zoals Wapenaer kaas en onze La Place-producten.”

Voortvloeiend uit de samenwerking tussen Jumbo en HEMA kunnen klanten in de nieuwe Jumbo in Deurne ook terecht voor een deel van het HEMA-assortiment. Als eerste Jumbo in België verkoopt Jumbo Deurne Wim Saerensplein onder meer HEMA-feestproducten, kookgerei, panty’s en sokken, kantoorbenodigdheden en kaarsen. Het assortiment wisselt mee met de seizoenen. “Het aanbieden van deze producten draagt eraan bij dat klanten voor werkelijk al hun dagelijkse boodschappen bij Jumbo terecht kunnen”, licht Steven Janssen toe.