Jumbo Deurne hoopt op opening voor de zomervakantie: “afhankelijk van evolutie coronavirus ADA

16 april 2020

12u50 0 Deurne Naar alle waarschijnlijkheid zal Jumbo Deurne nog voor de zomervakantie de deuren openen op de Lakborslei. Al is dat nog een beetje onder voorbehoud en afhankelijk van de evolutie van het coronavirus.

Op de Lakborslei 143 in Deurne wordt volop gewerkt aan de nieuwe Jumbo. Als alles goed gaat zal de supermarkt nog voor de zomervakantie de deuren openen. “Al moeten we natuurlijk met twee woorden spreken en zal alles wat afhangen van de evolutie van het coronavirus en de maatregelen van de regering”, vertelt woordvoerder Sally Herygers.

De winkel zal zo een 2.000 vierkante meter groot zijn en ligt daarmee in lijn van andere winkels in Pelt en Rijkevorsel. “Een 70-tal mensen zal er aan de slag gaan en daarvoor hebben we vooral mensen uit de buurt aangeworven. We zijn natuurlijk heel blij dat we van Deurne groen licht hebben gekregen om ook hier een winkel te openen.”

Wat mag de klant verwachten? “Jumbo staat voor de beste service, buitengewoon groot assortiment en altijd lage prijzen. Klanten zullen in een ruime winkel toekomen waar de focus sterk op beleving ligt”, zegt Herygers. “Als je de winkel binnenkomt zie je meteen een grote keuze aan verse groenten en fruit, verder zie je ons vleesassortiment waarbij we ook samenwerken met Belgische leveranciers. Bij Jumbo kan je ook terecht voor verse pizza en belegde broodjes die ter plaatse worden klaargemaakt. Wie op zoek is naar een boeket bloemen kan dat bij ons ter plaatse laten samenstellen in onze bloemenhoek.”