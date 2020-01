Jongeren brengen vernielingen toe in Lakborslei: drie agenten gewond tijdens interventie CVDP

03u37 0 Deurne In de Lakborslei in Deurne brachten jongeren vernielingen toe tijdens nieuwjaarsnacht. Drie agenten geraakten gewond tijdens de interventie.

“De politie kreeg eerst een melding binnen over vuurpijlen die onder een tram werden gegooid”, vertelt Sven Lommaert, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Ter plaatse stelden we vast dat er verschillende vernielingen waren aangebracht door jongeren. De ramen van een advocatenkantoor in een zijstraat waren verbrijzeld, een vuilbak werd beschadigd door vuurwerk en het raam van een bushalte werd ingeslagen.”

De jongeren gooiden vuurpijlen naar de hulpdiensten en daardoor liepen twee politieagenten gehoorschade op. Toen een van de daders werd opgepakt, sloeg deze een agent. De agent geraakte gewond en werd nadien met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Nadat er extra politieagenten werden ingezet, kalmeerde de toestand en kozen de jongeren ervoor om de plaats te verlaten.