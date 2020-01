Jongen (14) opgepakt voor vandalisme tijdens oudejaarsnacht Sander Bral

08 januari 2020

15u56 0 Deurne De lokale recherche heeft een veertienjarige jongen gearresteerd voor vandalisme aan een pand aan de Lakborslei in Deurne tijdens de bewogen eindejaarsnacht van vorige week. De jongeman bekende meteen toen hij dinsdag van school werd geplukt door de politie. Hij kreeg gepaste maatregelen opgelegd door de jeugdrechter.

In de nacht van 31 december op 1 januari zijn op verschillende plaatsen in Antwerpen ernstige vernielingen aangebracht. Voor feiten aan een kantoorgebouw aan de Lakborslei kon het onderzoeksteam jongerencriminaliteit dankzij een tip een verdachte identificeren.

Die verdachte is een veertienjarige jongen die dinsdag op school werd opgehaald door de politie. “Hij gaf toe dat hij betrokken was bij de vernielingen. Na verhoor werd de jongen voor de jeugdrechter geleid. Die heeft beslist om hem gepaste maatregelen op te leggen in het kader van het jeugddelinquentierecht.

Majoor Maelfaitplein

De politie benadrukt dat het onderzoek naar tal van andere feiten tijdens oudejaarsnacht onverminderd voort wordt gezet. “We beschikken over heel wat beeldmateriaal van overlast op het openbaar domein en vernielingen, toch blijven extra beelden van particuliere camera’s en mobiele telefoons welkom. Vooral in verband met de brandstichting op het Majoor Maelfaitplein, kunnen we nog hulp gebruiken.”

De politie herhaalt de oproep van vorige week vrijdag naar beelden van vandalisme en overlast tijdens oudejaarsnacht. De politie kreeg sinds vrijdag al zeven tips binnen, waarvan één tot de identificatie van de veertienjarige verdachte leidde.