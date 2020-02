Jobbeurs RAFC en Port of Antwerp groot succes: “Mensen zien de haven nog te weinig als potentiële werkgever” ADA

12 februari 2020

16u41 0 Deurne Geen alledaags zicht vandaag op de Bosuil. Voetbalsupporters en spelers maakten plaats voor vijftigtal bedrijven die zich op de eerste jobbeurs van RAFC kwamen voorstellen aan potentiële werknemers. De jobbeurs was een initiatief van Royal Antwerp FC en Port of Antwerp.

Havenschepen Annick De Ridder kwam poolshoogte nemen. “Pas afgestudeerden of werkzoekenden denken voor een werkgever niet meteen aan de Antwerpse haven. Als economische motor van Vlaanderen heeft onze haven nochtans heel wat troeven voor uiteenlopende profielen. Met deze jobbeurs willen we de dynamische en veelzijdige werkomgeving van de haven dan ook extra in de kijker zetten.”

PSA mocht als grootste terminaloperator niet ontbreken. “Als grootste terminaloperator in de Haven van Antwerpen en fiere partner van RAFC, kunnen we niet ontbreken op deze allereerste editie van de Antwerp Jobbeurs. Wij zoeken heel wat nieuwe collega’s; van techniekers tot IT specialisten en operationele krachten. Een meet-and-greet met hen, te midden van het Bosuilstadion, dat willen we niet missen.”