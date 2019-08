Jinnih Beels luidt eerste schoolbel in freinetschool De Pientere Piste AMK

11u45 0 Deurne Op de eerste schooldag zal Jinnih Beels de eerste schoolbel luiden in GO! freinetschool De Pientere Piste in Deurne. De Antwerpse schepen van Onderwijs zal er meer te weten komen over de werking van een Freinetschool.

Maandag zal Jinnih Beels een bezoekje brengen aan de GO! freinetschool De Pientere Piste in Deurne. Ze zal er meer te weten komen over de methode van Freinet. Een freinetschool is een methodeschool, zoals Steiner of Dalton, met een andere klaspraktijk dan reguliere scholen, waarbij de leerkracht het kind zelfstandig en coöperatief onderzoek laat verrichten en spel stimuleert en ondersteunt.

De kinderen en het team van de school maken van de gelegenheid ook gebruik om de schepen de maquette en de plannen van de nieuwbouw te tonen. GO! freinetschool De Pientere Piste is momenteel nog gehuisvest in modulaire units aan de August Van de Wielelei in Deurne. Die werden negen jaar geleden tijdelijk opgetrokken om snel een antwoord te bieden op een plaatstekort. Als alles vlot verloopt, start het consortium Brebuild – Hooyberghs NV een van de volgende weken met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de school.