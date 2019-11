Jaarlijkse brandweeroefening luchthaven Deurne op 27 november ADA

23 november 2019

Op woensdag 27 november van 10 tot 12 uur organiseert de luchthaven de jaarlijkse brandweeroefening. Er is dus geen reden tot paniek wanneer brandweerwagens zich snellen naar de luchthaven. Dit jaar wordt een botsing tussen een vliegtuigje of helikopter met een Afgas pomp gesimuleerd waardoor de pomp in brand staat.