Inbrekers onder invloed van drugs gepakt Sander Bral

03 maart 2020

15u28 0

Getuigen belden zondagavond naar de politie omdat drie verdachten op de Herentalsebaan in Deurne aan verschillende deuren aan het prutsen waren. De politie kwam met een aantal ploegen noodhulp ter plaatse. Ook het wijkonderzoeksteam van de regio Oost was op pad en deed nazicht in de omgeving.

Twee van de verdachten konden gevat worden. Een derde kon ontkomen. Bij de arrestatie verzetten de mannen zich, waardoor een inspecteur lichtgewond raakte. De verdachten bleken onder invloed van drugs te zijn. Bij de fouille vond de politie inbrekersmateriaal dat mogelijk gebruikt werd bij een poging inbraak in een handelszaak eerder. De lokale recherche voert het onderzoek. De verdachten van 39 en 29 jaar werden door de onderzoeksrechter aangehouden.