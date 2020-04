IJssalon Pinguin opent afhaaltoog en trakteert bewoners van rusthuizen Deurne op een ijsje



CVDP

09 april 2020

14u25 0 Deurne IJssalon Pinguin in Deurne opende woensdag zijn afhaaltoog en zal het komende weekend de bewoners van woonzorgcentrum Silsburg en rustoord Boterlaerhof op een ijsje trakteren.

Ook ijssalon Pinguin op de Herentalsebaan moest een maand geleden sluiten wegens de coronamaatregelen. Gisteren openden uitbaatster Carine haar zaak met een afhaaltoog bij het schuifraam. “Met het mooie weer wilden we toch graag ons ijs verkopen”, vertelt ze. “Gisteren was al een groot succes, we kregen ook veel positieve reacties van klanten.” De openingsuren van het ijssalon zijn beperkter dan voordien. Mensen kunnen een ijsje komen halen op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag tussen 14 en 18 uur. Bestellingen van verpakt diepvries-ijs zijn beschikbaar na een telefonische afspraak of bestelling via email.

Vaste klanten

Zaterdag zal Carine samen met haar kinderen Woody en Billie gratis ijsjes bezorgen aan de bewoners van rusthuizen in Deurne. “Heel veel van onze klanten wonen in een woonzorgcentrum en komen naar ons om met hun familie iets te eten of te snoepen”, vertelt Carine. “Omdat ze nu niet meer tot hier geraken, willen wij naar hen komen met ijsjes. We willen de bewoners graag een plezier doen nu ze zo lang alleen zitten.” Zaterdag brengt Carine ijs tot aan de ingang van woonzorgcentrum Silsburg en zondag trakteert ze de bewoners van rustoord Boterlaerhof. Tijdens de verdeling zal er gehouden worden aan de strikte veiligheidsnormen, zodat de bewoners geen gevaar lopen. “De weekends daarna willen we ijs brengen naar andere rusthuizen in de buurt. We hopen dat te kunnen blijven doen zolang de coronacrisis duurt.”

Meer informatie over ijssalon Pinguin vind je op de website.