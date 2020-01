HOPE Benefiet verrast kinderafdeling AZ Monica met knalrood Volkswagenbusje vol leuke spelletjes ADA

24 januari 2020

17u57 0 Deurne De pediatrie van het AZ Monica in Deurne heeft er een nieuwe eyecatcher bij. In de wachtzaal pronkt een gloednieuwe ‘Hope on Wheels’. Dat is een knalrood Volkswagenbusje waarin kinderen interactieve spelletjes kunnen vinden terwijl ze wachten op hun doktersbezoek. Het gaat om een schenking van Hope Benefiet van de in 2016 overleden DJ Rupert Suply.

Na het AZ Sint-Jozef in Malle, het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en andere Vlaamse ziekenhuizen, heeft nu ook het AZ Monica in Deurne bezoek gekregen van de stichting HOPE Benefiet. Zij brachten een knalrood Volkswagenbusje mee voor de kinderen die bij de kinderarts moeten langskomen. De HOPE on Wheels - zit vol met interactieve spelletjes voor de kinderen.

“We doen dit speciaal voor kindjes die zo’n ziekenhuisbezoek dikwijls ondergaan; als patiënt of soms gewoon ook op consultatie met hun broertje of zusje of als ze met de ouders iemand van de familie gaan bezoeken”, vertelt Bonny Van den Bergh, de ex-partner van Rupert Suply. “Voor die kinderen is dit dikwijls een zeer onaangename ervaring die mogelijk op latere leeftijd zelfs voor bepaalde trauma’s zorgt. Om zo’n ziekenhuisverblijf- of bezoek wat te verlichten, ontwikkelden wij de ‘HOPE Tower’ en ‘HOPE On Wheels’.”

Erg dankbaar

AZ Monica is heel erg blij met de gulle schenking. “Zo een busje kost al gauw 10.000 euro dus wij zijn HOPE Benefiet erg dankbaar voor deze gift. Dankzij het busje lijkt het voor de kinderen minder lang wachten en bezorgt het wachten hen ook minder stress. Dat is ook fijn voor de artsen omdat het voor hen gemakkelijker werken is als het kindje niet zenuwachtig. Bovendien wordt een volgend dokterbezoekje aangenamer en schrikt het ziekenhuis minder af”, besluit Lieve Dierckx van AZ Monica.

HOPE Benefiet, dat zich al jaren inzet voor kankeronderzoek, zet het werk van zijn bezieler met verenigde krachten verder. Dj en kankerpatiënt, Rupert Suply (30), verloor in juni 2016 de strijd tegen kanker na vele jaren vechten. Vandaag staat een enthousiast en vastberaden team van naaste vrienden en familie aan het roer van HOPE Benefiet om zo Ruperts dromen alsnog allemaal waar te maken. Het voornaamste doel: ‘Hope’ geven aan diegenen die ‘Hope’ nodig hebben.