Hoor de bomen praten: dit is De Grote Schijn 2019 Annelin Marien

24 oktober 2019

Knorrende bomen, hersenorgasmes en vuurvliegjes... De Grote Schijn in het Rivierenhof ging gisteren van start! De Grote Schijn is een totaalspektakel met de natuur als belangrijkste hoofdrolspeler, en een nieuwe verrassing achter iedere boom. "De inspiratie van de wandeling is het leven zelf", vertelt bezieler Christophe.

Voor het tweede jaar op rij is het Rivierenhof in Deurne het decor voor ‘De Grote Schijn’. Nog tot en met 11 november wordt het park ondergedompeld in een feeërieke sfeer, met andere klanken, kleuren en zelfs geuren dan in 2018. Dit jaar zijn de gezichten van De Grote Schijn Bartel Van Riet en Tine Embrechts, die het lintje klimop gisteren doorknipten voor het allereerste publiek.

Bezieler Christophe Van Hostauijen: “Inhoudelijk is de show helemaal anders dan vorig jaar, maar de filosofie blijft wel dezelfde. De Grote Schijn is geen lichtfestival, geen verzameling van artistieke installaties, maar het moet één geheel vormen, waarin alle scènes die je tegenkomt in harmonie zijn met elkaar en met de omgeving. In dat opzicht is de natuur eigenlijk onze grootste acteur tijdens de wandeling. We hebben een eigenzinnige wereld gecreëerd, en je mag alle klanken, geuren en kleuren een eigen interpretatie geven.”

Hersenorgasme

Wie tijdens De Grote Schijn een knorrende boom tegenkomt, mag ervan uit gaan dat dat een geluid is van beatboxer Uruz (bekend van Belgium’s Got Talent). Uruz, oftewel de Antwerpenaar Wouter Konings, zorgt er voor de extra geluiden in het park. De Grote Schijn experimenteert tijdens de wandeling ook met specifieke audiofrequenties om mensen onbewust in een bepaalde ‘state of mind’ te brengen. Er wordt ook geprobeerd een ‘hersenorgasme’ te triggeren: tintelingen in je hoofd, getriggerd door geluiden als fluisteren, kraken, ritselen, tikken of knisperen, die je doen ontspannen.

Maar je hoort niet enkel beatboxer Uruz tijdens De Grote Schijn: de planten in het Rivierenhof maken écht geluid. De producenten van De Grote Schijn gebruikten speciale apparatuur om impulsen van planten uit te lezen en om te zetten in klanksignalen. Daarnaast werden cactussen, sanseveria’s en andere vetplanten gebruikt als buitengewone klankbron. Ook werden er opnames gemaakt van de bomen in het Rivierenhof tijdens een storm. Het resultaat van dit alles zorgt voor eigenzinnige klankpatronen, die samen de soundtrack van De Grote Schijn vormen.

Vorig jaar kwamen meer dan 35.000 bezoekers naar De Grote Schijn. De bezielers van het spektakel dromen ervan om met hun concept andere parken wereldwijd te kunnen omtoveren, en vorige week trokken ze dan ook met hun creatie van 2018 naar Rotterdam in Nederland.

Een standaardticket kost 16 euro. Kinderen tem 12 jaar en 65+’ers betalen 13 euro. vertrek -en aankomst is opnieuw in het bekende Openluchttheater. Meer info op degroteschijn.be.