Hoog bezoek in woonzorgcentrum Koala: familie kan bewoners bezoeken dankzij hoogtewerker David Acke

17 april 2020

18u11 2 Deurne De bewoners van het woonzorgcentrum Koala in Deurne hebben bezoek gekregen van familie zonder de regels rond social distancing te overtreden. Een hoogtewerken bracht familie tot aan het balkon van de inwonende familieleden zodat zij 15 minuten met elkaar konden praten. “Dat kwartier heeft iedereen enorm veel deugd gedaan. Ik kan alleen maar zeggen chapeau voor zo een prachtig initiatief.”

De bewoners van de verschillende woonzorgcentra in ons land hebben het niet gemakkelijk. Door het coronavirus zijn zij afgesloten van familie en vrienden. Behalve online en via telefoon is contact uitgesloten. Maar daar hebben bij het woonzorgcentrum Koala in Deurne een originele oplossing voor gevonden. Het liet een grote hoogtewerken aanrukken die familie omhoog hees tot aan het balkon van het inwonende familielid. Zo konden zij 15 minuten lang op een veilige manier met elkaar praten.

“We zijn een samenwerking aangegaan met Group-f, een bedrijf dat gespecialiseerd is in onder andere hoogtewerk. Omdat zij ook weinig werken hebben door de coronacrisis konden ze een hoogtewerk ten dienste stellen en personeel dat de familieleden op een veilige manier omhoog kon brengen”, vertelt directeur Ann Lommelen. Tussen de medewerker en de familie werd ook nog plexiglas bevestigd zodat iedereen helemaal veilig zou zijn en de social distancing kon worden gerespecteerd.

“Familieleden konden zich inschrijven en kregen een tijdslot van 15 minuten. In totaal schreven zich een tachtigtal bezoekers in en daarmee kunnen we toch wel spreken van een groot succes. Ongeveer veertig bewoners kunnen op deze manier toch wat familiaal contact hebben op een veilige manier. Je merkte aan de bewoners dat dit voor hen een welgekomen afwisseling is en dat er enorm naar werd uitgekeken”, aldus Lommelen.

Piet (92), Juliette (90) en Cecile (90)

Gerda Boers uit Schoten kon op deze manier haar ouders Piet (92) en Juliette (90) en haar schoonmoeder Cecile (90) voor het eerst in meer dan een maand nog eens in levende lijve zien. Voor iedereen een fijn moment. “Ik vind het een prachtig initiatief en chapeau dat het zorgcentrum dit organiseerde. We hebben wel contact via telefoon en de tablet maar nog eens echt met elkaar kunnen babbelen heeft iedereen heel veel deugd gedaan”, vertelt Gerda. Haar ouders wonen op het tweede verdiep en verder dan wat zwaaien van op straat zat er voordien niet in. “We hebben een kwartier kunnen babbelen en dat was voldoende. Het is niet dat we elkaar in die maand niet meer hebben gehoord. Maar zo een kwartier nog eens in het echt kunnen babbelen, tja, ik kan alleen maar zeggen dankjewel voor dit moment aan het zorgcentrum en het bedrijf dat hun hoogtewerker ter beschikking heeft gesteld. Dit zouden ze overal moeten doen.”

De kans is groot dat dit project nu ook over de andere woonzorgcentra van Orpea, waartoe Koala behoort, verspreid wordt. “Onze CEO was heel enthousiast toen ik hem erover vertelde en al vier andere zorgcentra in Vlaanderen zullen binnenkort ook een hoogtewerker over de vloer krijgen.”