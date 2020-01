Honderden Antwerp-supporters missen start bekermatch door problemen ticket scanning. Club ontkent problemen ADA

24 januari 2020

14u04 2 Deurne Het was een echte cup-match op de Bosuil donderdagavond met de nodige spanning en sensatie. Maar enkele honderden Antwerp-supporters hebben het eerste half uur van die match echter buiten het stadion moeten beleven. Er waren problemen met het scannen van de tickets aan tribune 2.

Supporter Philippe was een uur voor aanvang van de wedstrijd aan het stadion met zijn ticket in de aanslag. “Maar door een onvoorstelbaar gebrek aan organisatie en respect heb ik een half uur van de wedstrijd gemist”, doet hij zijn relaas. “Eerst moest ik een half uur aanschuiven omdat er maar zes toegangspoorten geopend werden. Tot daaraan toe. Maar als het mijn beurt was om mijn ticket te scannen, zou mijn ticket zogezegd al eens gebruikt zijn. Een tiental andere supporters had hetzelfde probleem. Ik moest helemaal opnieuw naar achter om bij het loket een oplossing te zoeken. Waarom zetten ze die personen niet aan de ingang?”, gaat Philippe verder.

Bij aanvang van de wedstrijd stonden er zeker nog duizend supporters aan te schuiven aan de toegang van tribune 2 Supporter Philippe

Bij het loket aangekomen bleken er maar twee bemand te zijn. “Eenmaal alles geregeld was, mocht ik opnieuw een half uur aanschuiven. Bij aanvang van de wedstrijd stonden er zeker nog duizend supporters aan te schuiven aan de toegang van tribune 2.”

Volgens Philippe heeft de club geluk dat alles rustig is gebleven. “Als de harde kern daar had tussen gestaan zou het wat anders geweest zijn.” Volgens Philippe is het grote probleem bij bekermatchen dat ook de abonnees met een voucher moeten binnenkomen. Maar voor hem is het genoeg geweest. “Mij zien ze niet meer terug op bekermatchen.”

“Geen ticket problemen”

De club ontkent dat er problemen waren met de scanning van de tickets. Volgens hen raakte iedereen het stadion binnen maar is het mogelijk dat niet iedereen de aftrap haalde. “Problemen met tientallen supporters wiens ticket niet werkt, gebeurt elke match wel. Maar wij hebben geen meldingen gekregen van supporters van wie het ticket niet zou werken. Dat zij daarna opnieuw achteraan moeten aansluiten is evident. Een aparte rij vrijhouden voor deze mensen is qua veiligheid niet mogelijk”, klinkt.

