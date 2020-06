Het lekkerste hitteplan van Vlaanderen: AZ Monica geeft alle patiënten ijsje, extra water en zomerse gerechten ADA

24 juni 2020

Het wordt zomers warm de komende dagen met temperaturen die tot voorbij de dertig graden kunnen oplopen. Wie kan zal dus verkoeling opzoeken maar voor mensen die momenteel in het ziekenhuis verblijven kan dat niet. Daarom kondigde het AZ Monica zijn hitteplan af. Op die manier wil het ook haar patiënten én medewerkers verkoeling bieden tijdens deze warme dagen.

“Zodra de temperatuur de dertig graden haalt, treedt ons hitteplan in werking”, vertelt Lieve Dierickx van het AZ Monica. “Dat betekent dat we de temperatuur voor iedereen het ziekenhuis aangenamer te maken. Omdat we niet zomaar ramen mogen openzetten, proberen we via het ventilatiesysteem voldoende frisse lucht te verspreiden. Er wordt extra water uitgedeeld aan de patiënten en het menu wordt aangepast met meer zomerse gerechten en fruit.” Woensdagmiddag werden de patiënten getrakteerd op een ijsje.

Zolang de temperaturen zomers blijven, zal het hitteplan ook in werking blijven.