Heropstart vastgoedsector: nu al 3.000 bezoeken ingepland bij Heylen Vastgoed David Acke

09 mei 2020

18u21 0 Deurne Nadat de vastgoedwereld acht weken in lockdown was, opent Heylen Vastgoed haar tiende kantoor in de provincie Antwerpen. Handgels, mondmaskers, instructie-affiches en plexiglazen werden de voorbije dagen allemaal geïnstalleerd en gestockeerd, zodat huizenjagers vanaf maandag in alle veiligheid op zoektocht kunnen bij de immomakelaar.

Met de opening van het tiende kantoor - gelegen tussen de Heylen Vastgoed Basketcampus van de Antwerp Giants en de Bosuil - kan Heylen Vastgoed de Antwerpse huizenjagers nog beter bedienen. En dit is zeker nodig want intussen hebben ze al een wachtlijst voor 3.000 huisbezoeken, die vanaf 11 mei van start kunnen gaan. De vastgoedexpert heeft niets aan het toeval overgelaten en organiseerde zelfs tijdens de lockdown digitale sollicitatiegesprekken zodat ze bij de heropstart van de vastgoedsector volop aan de slag kunnen.

“De lockdown was voor de vastgoedsector een bittere pil, we hebben gedurende acht weken geen huisbezoeken kunnen organiseren en geen klanten in onze kantoren kunnen ontvangen. We hebben echter niet stilgezeten en die tijd gebruikt om de nodige voorbereidingen te treffen, want we gingen ervan uit dat onze sector een inhaalbeweging zou kennen. Zo zijn wij de laatste weken onder andere op zoek gegaan naar extra werkkrachten om ons bij te staan van zodra we weer aan de slag mochten”, Johan Heylen, zaakvoerder Heylen Vastgoed

De vastgoedexpert verwacht een grote rush door de lange wachtlijsten en de grote interesse die veel kandidaten de voorbije weken toonden. Om alle aanvragen vlot te behandelen en de bezoeken goed te laten verlopen, werden de kandidaten de voorbije week al gecontacteerd om hun huisbezoek vast te leggen.

Voorzorgsmaatregelen

Toch zullen de vastgoedmakelaars er alles aan doen om de social distancing te garanderen en de bezoeken veilig te laten verlopen. Hiervoor werden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. “Er worden geen bezoeken met meerdere kandidaten ingepland. De anderhalve meter afstand wordt bewaard en onze makelaars zullen steeds een mondmasker dragen en een handgel bij hebben waarmee ze hun handen vaak ontsmetten. We gaan daarbij telkens aan de kandidaten vragen om niets aan te raken in het pand en indien gewenst kan de eigenaar uiteraard het pand verlaten tijdens het bezoek”, zegt Cedric Vanhencxthoven, zaakvoerder Heylen Vastgoed

Tot slot schatten ze bij Heylen Vastgoed in dat de maatregelen nog een tijdje zullen duren. Daarom organiseren zij hun geplande openhuizendag van 6 juni alvast met de nodige voorzorgen. Ze werken met tijdsloten van 1 uur per pand en maximum 5 kandidaten per uur. Kandidaten mogen niet op hetzelfde moment het pand bezoeken waardoor zij ongeveer 10 minuten hebben om het pand te bezoeken. Ook hier wordt met vooraf ingepland afspraken gewerkt, zodat groepsbezoeken te allen tijde vermeden worden.