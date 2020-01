Gratis voorstelling ‘Vlaanderen-Wallonië’ met met Christophe Deborsu en Bert Kruismans AMK

29 januari 2020

11u26 0 Deurne Het district Deurne en de seniorenraad organiseren op 11 maart in cc Deurne een gratis open themadag met als onderwerp ‘Vlaanderen-Wallonië’. Op het programma staat de lezing ‘Dag, Bonjour!’ door Christophe Deborsu en Annick De Wit en een comedyvoorstelling van Bert Kruismans.

Televisiejournalist Christophe Deborsu (uit Wallonië) en krantenjournaliste Annick De Wit (uit Vlaanderen) brengen het verhaal van een gelukkig gemengd huwelijk in een ongelukkig verdeelde natie, waar ze samen een boek over schreven: ‘Dag, Bonjour!’. Vooroordelen en clichés over Vlamingen en Walen: met veel liefde en humor hebben ze voor hun land- en lotgenoten een nationale gebruiksaanwijzing geschreven. Na de pauze brengt stand-upcomedian Bert Kruismans een comedyvoorstelling over de actualiteit.

De themadag vindt plaats op woensdag 11 maart van 13 tot 18 uur in cc Deurne. Inschrijven is verplicht, via ccdeurne@antwerpen.be.