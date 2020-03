Gratis pizza’s en poké bowls voor Antwerpse ziekenhuizen ADA

21 maart 2020

15u03 2 Deurne Heel wat restaurants steken de zorgverleners een hart onder de riem door hen gratis eten te bezorgen. Zo levert de Pizzaphone gratis pizza’s in alle Antwerpse ziekenhuizen en schenkt healthy food keten Hawaiian Poké Bowl gratis poké bowls.

Tussen 18 en 22 uur levert Pizzaphone gratis pizza’s aan de Antwerpse ziekenhuizen. Op die manier wil het afhaalrestaurant de zorgverleners een hart onder de riem steken. In AZ Monica in Deurne maakte het personeel al dankbaar gebruik van deze diensten. Ook healthy food keten Hawaiian Poké Bowl levert gratis eten aan de Antwerpse ziekenhuizen. Zowel testposten als ziekenhuizen kunnen een gratis poké bowl bestellen.

“Dat is een superfijn initiatief waar waar wij allemaal enorm dankbaar voor zijn. Het zorgpersoneel moet heel lange dagen werken en op deze manier hoeven ze ‘s avonds niet nog eens te koken thuis. Maar naast de praktische kant zorgt dit ook veel goede moraal”, vertelt communicatieverantwoordelijke Lieve Dierckx van het AZ Monica.

Daarnaast bekijkt het ziekenhuis of ze in de toekomst kunnen werken met afhaalmaaltijden die hun personeel mee naar huis kunnen nemen. Ook hier met als doel de huishoudelijke taken van het zorgpersoneel te verlichten. “Zeker voor gezinnen waar er met twee in de zorg wordt gewerkt is het vandaag niet gemakkelijk. De zorgsector was al een sector waar de druk hoog ligt en die is nu alleen maar toegenomen. Als we op die manier die druk wat kunnen verlagen, dan doen we dat heel graag”, aldus Dierckx.