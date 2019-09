Gratis met tram naar Bosuil dankzij nieuwe Antwerp-app ADA

20 september 2019

09u39 1 Deurne Royal Antwerp FC heeft haar nieuwe app gelanceerd. Opmerkelijk: met de app kunnen supporters gratis gebruik maken van de tram om op wedstrijddagen naar de Bosuil af te zakken.

Tijdens de grote supportersbevraging was duidelijk dat de RAFC app aan vernieuwing toe was. Nu die klaar is, lanceert de club de app. Naast een aantal vernieuwde functionaliteiten zoals live de wedstrijd volgen, RAFC TV en tickets aankopen is de opvallendste nieuwigheid de mogelijkheid om een gratis ticket (3,60 € heen en terug) voor de tram te krijgen tijdens de thuiswedstrijden. Op die manier kan je eenvoudig je verplaatsing naar de Bosuil maken. Hiervoor heeft RAFC als eerste Belgische club een samenwerking met De Lijn uitgewerkt. Zo werkt RAFC aan de ideale ‘mobile football journey’.

Om jouw verplaatsing naar de Bosuil te optimaliseren helpt de app de juiste keuze voor je vervoer te kiezen. Iedere thuiswedstrijd kan je realtime zien hoelang je traject in beslag neemt. RAFC is ervan overtuigd dat voor veel supporters de tram het optimale vervoersmiddel is, vermits tramlijn 5 een gemakkelijke verbinding vormt voor 50 procent van de abonneehouders naar de Bosuil.

In de volgende updates zal je eenvoudig je cashless card kunnen opladen in de app, beschik je over de analyses van onze spelers en vind je alle FAQ terug van onze club.