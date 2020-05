Gratis expo in districtshuis Deurne: ‘Mode-Kunst: Who cares?’ Annelin Marien

19 mei 2020

12u19 0 Deurne Op 28 en 29 mei organiseren de leerlingen van de afdeling Creatie & Mode van het Scheppersinstituut de gratis expo ‘Mode-Kunst: Who cares?’ in de zijvleugel van het districtshuis.

Dali, Magritte, Mondriaan of Matisse: in de vernieuwende kleding van jonge ontwerpers van de afdeling Creatie & Mode van het Scheppersinstituut herken je verschillende thema’s van bekende kunstenaars. De leerlingen wisselen de klassieke modeshows af met een gratis tentoonstelling rond de integratie van kunst en design. Kan mode een vorm van kunst zijn? De studenten deden onderzoek en vonden duidelijke kruisbestuiving tussen bekende kunstenaars en ontwerpers. Ze startten vervolgens aan eigen werkstukken waarin de link met een kunstenaar aanwezig is.

Je kan deze gratis expo bezoeken in de zijvleugel van het districtshuis op donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2020 van 19 tot 22 uur.