Granaatgooier komt op de fiets

CVDP/PLA

10 juni 2020

07u47 62 Deurne In Deurne (Antwerpen) is in de nacht van dinsdag op woensdag een In Deurne (Antwerpen) is in de nacht van dinsdag op woensdag een granaat ontploft aan de Ten Eekhovelei. Op camerabeelden is te zien hoe een man net voor de aanslag komt aangefietst. De granaat ontploft onder een geparkeerde auto van de familie B. van wie een zoon eerder veroordeeld voor drugsuithalingen. De familie zegt al jaren niets meer met drugs te maken te hebben.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De granaat ontplofte iets voor 4 uur onder een geparkeerde Volkswagen Caddy. De wagen en de woning waarvoor de wagen stond raakten beschadigd. In het huis sneuvelden enkele ramen. Ook andere geparkeerde auto’s liepen vooral glasschade op.

Kristof Aert van het Antwerpse parket: “Het parket en de federale politie zijn een onderzoek gestart, dat onder meer zal moeten uitwijzen of er net als bij soortgelijke incidenten in het verleden een link is met het drugsmilieu. Wie het mogelijke doelwit was, is nog niet duidelijk.”

Op de plek waar de granaat ontplofte, woont wel de familie B. Een van de zonen, Mohamed, werd in 2015 veroordeeld tot 4 jaar cel voor de uithaling van cocaïne in de Antwerpse haven. Hij stond toen samen terecht met zijn neef Samir E. B. die ook drie jaar cel kreeg. E. B. werd twee jaar later doodgeschoten in de Socratesstraat in Rotterdam-Zuid. Die moord is nog niet helemaal opgehelderd. De opdrachtgever voor de moord zou voortvluchtig zijn. Er ligt een premie van 20.000 euro klaar voor wie de moord helpt oplossen.

“Ouders geschrokken”

Mohamed B. is na zijn veroordeling op het rechte pad gebleven. Hij was woendagaochtend verontwaardigd dat hij in verband werd gebracht met de granaataanslag.

Eén van de dochters van de geviseerde familie B. reageerde in zijn plaats: “De aanslag is blijkbaar tegen de woning van onze ouders gericht. Zij zijn zeventigers die al hun hele leven in de Ten Eekhovelei wonen en nog nooit met de politie in aanraking zijn gekomen. Onze broer Mohamed heeft vijf jaar geleden wel een straf gekregen in een drugszaak. Dat is allemaal achter de rug. Hij heeft zich herpakt, werkt nu als arbeider en heeft pas een tweede kind. Hij woont ook al lang niet meer in de Ten Eekhovelei.”

De politie heeft bewakingsbeelden van het tijdstip van de granaataanslag. Daarop is te zien dat een man op de fiets de straat komt ingereden. Er zijn geen beelden dat hij ook effectief de granaat gooit want net op dat moment draait de camera een andere richting uit.

“Brave mensen”

Buurtbewoner Zakaria liep vanmorgen naar zijn geparkeerde auto en werd tegengehouden door de politie. “Mijn achterruit van mijn Golf is stukgeslagen door de granaataanslag. De granaat lag onder een auto die twee plaatsen voor mij stond. Ik moest allerlei vragen van de politie beantwoorden waardoor ik natuurlijk niet naar mijn werk in de schoonmaaksector kon. Van de ontploffing zelf heb ik niets gehoord. Ik woon om de hoek in de Lakborslei.”

Aan de overkant van de straat woont Gilic. Ze werd rond 5 uur wakker door de knal. “We wisten eerst niet van waar het geluid kwam. Even later zagen we de politiewagens en hoorden we dat het om een granaat ging.” Volgens Gilic zijn de bewoners van het geviseerde huis goede buren. Overbuurman Said is geschrokken van het nieuws: “Ik woon hier al tien jaar en het is hier altijd een rustige straat geweest. De bewoners van het huis zijn brave mensen dus ik heb geen idee waarom het gebeurd is.”

Lees ook:

Mocromaffia, de dealers in Antwerpen aan het woord: “Ik verdiende 25.000 euro per maand. Het ging allemaal op aan dure kleren, auto’s, hoeren en vakanties. Het kon niet op” (+)

Drugscrimineel ‘Lange Vingers’, die eigen dood in scène zette, opgepakt in Spanje (+)