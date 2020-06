Granaataanslag schrikt Deurne-Noord op Patrick Lefelon

10 juni 2020

VAnnacht rond 4 uur is een granaat ontploft onder een geparkeerde auto in de Ten Eekhovelei. Er vielen geen gewonden. Enkele geparkeerde auto’s zijn beschadigd. De politie heeft de omgeving afgesloten voor alle verkeer. Tussen de Lakborslei en de De Gilmanstraat mag er niemand meer voorbij.

Het parket laat weten dat er een onderzoeksrechter ter plaatse komt en het sporenteam van de federale politie al volop bezig is met zijn werk.

Of er een link is met vroegere aanslagen in het drugsmilieu kan het parket nog niet aangeven.