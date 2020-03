Gezochte motorrijder (33) ondanks rijverbod toch (dronken) de baan op Sander Bral

27 maart 2020

12u48 2 Deurne Een bromfietser en een motorrijder zijn donderdagavond met elkaar gebotst op het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Stalinsstraat in Deurne. De motorrijder had een rijverbod en stond geseind.

De bromfietser reed over de Turnhoutsebaan in de richting van de Binnensingel. De motorrijder zou vanuit de Stalinsstraat de weg op gekomen zijn en zo in de flank van de bromfietser zijn gereden.

De negentienjarige bromfietser liep lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De tegenpartij bleef ongedeerd. Beiden legden een ademtest af. De motorrijder blies positief. De man van 33 jaar kon zijn rijbewijs niet voorleggen omdat dat al op de rechtbank lag omwille van een lopend rijverbod.

Al snel bleek ook dat de man geseind stond en na arrestatie verhoord moest worden in een ander dossier. De politie liet zijn moto takelen omdat er geen boorddocumenten beschikbaar waren. Gezien het vermoeden van niet verzekerd rijden, moest de motor van de openbare weg gehaald worden.