Gezocht: koper voor brouwerij De Ridder, geliefd erfgoed in Deurne-Dorp Philippe Truyts

28 juni 2020

07u00 0 Deurne Wie een hart voor het erfgoed van Deurne-Dorp heeft én een mooie spaarcent kan zijn kans wagen met de voormalige brouwerij De Ridder. Erfgoed uit 1889, jazeker, maar vooral toe aan renovatie. VESPA, de vastgoedpoot van de stad, zoekt een kandidaat-koper. Minimumprijs: 660.000 euro. De stad en het district willen een project dat een sociale rol speelt in de buurt.

De oude stoombierbrouwerij is een geliefde site in het centrum van Deurne. Ze ligt op een oppervlakte van 1.650 vierkante meter tussen de Hertstraat en de Stalinsstraat (genoemd naar glasschilder Auguste Stalins, niet naar de bloeddorstige dictator Jozef Stalin). Het complex bepaalde het dorpsbeeld van Deurne voor de Eerste Wereldoorlog samen met café Den Witten Hert en het oude gemeentehuis. De brouwerij ging op de fles in 1928.

Kijk naar de impuls die de make-over van brouwerij De Koninck aan die buurt heeft gegeven: we hopen ook op zo’n boost Tjerk Sekeris, districtsburgemeester

De voorbije decennia waren een tiental socioculturele verenigingen er kind aan huis. Ook vandaag nog vind je er onder meer het Kulttheater en een paar kruisbooggildes. Het district Deurne wil zijn zegje hebben in het dossier. “We hopen dat een drietal verenigingen kunnen terugkeren na de renovatie”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA). “Destijds had men het plan opgevat om twee magazijnen te slopen, maar dat is verworpen. Hoe dan ook moet het complex stevig worden aangepakt. De doolhof van gangen maakt het erg onveilig bij brand. Maar met de gebouwen kun je prachtige zaken doen. Kijk naar de impuls die de make-over van brouwerij De Koninck aan haar buurt (met horeca en speciaalzaken, red.) heeft gegeven: we hopen ook op zo’n boost.”

Diverse invulling

De nieuwe eigenaar zal niet zomaar zijn zin kunnen doen. Alle ingrepen moeten het historische erfgoed respecteren. De invulling mag wel zeer divers zijn. Lofts, flats en kantoren kunnen, maar voorzitter van AG VESPA Fons Duchateau (N-VA) beklemtoont dat de renovatie en restauratie een meerwaarde moet betekenen voor de buurt. “Iets wat de sociale samenhang bevordert.”

Sociale rol

Frank Geudens (sp.a), voorzitter van de districtsraad, ijverde in het verleden met zijn partij voor een behoud van de sociale rol van het complex. “Ik zou zeker ruimte behouden voor onze verenigingen. Horeca lijkt me ook een plaats te verdienen. Vergeet immers niet dat tachtig procent van de Deurnenaren naar de stad trekken om iets te eten en te drinken.”

Met de verenigingen is afgesproken dat ze hun lokalen tot eind dit jaar mogen gebruiken. Er is met hen gezocht naar oplossingen.

Bieden kan tot 23 oktober 2020. Alle info staat op www.agvespa.be