Gestolen bromfiets en verwaarloosde wagen getakeld aan Bosuil Sander Bral

10 juni 2020

Het verkeersondersteuningsteam Oost van de lokale politie kreeg dinsdag in de ochtend een verwaarloosde auto in de gaten. Die stond geparkeerd op een openbare parking in de buurt van het Bosuilstadion in Deurne. Nazicht in de bestanden leerde de politie dat de wagen niet meer gekeurd was sinds 2018. Het voertuig was ook niet meer verzekerd. De politie vond ook een bromfiets met een kentekenplaat die geregistreerd stond als gestolen sinds 22 april. Beide voertuigen zijn getakeld.