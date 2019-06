Geef uw spullen een tweede leven in het Repair Café BJS

12 juni 2019

10u27 0

Een trui met een gaatje? Een platte band? Een mixer die het niet meer doet? Een stoel die wiebelt? Hebt u spullen die een beetje kapot zijn, maar nog te goed om weg te gooien? Kom het samen met een vrijwilliger op zondag 16 juni herstellen tijdens het Repair Café in dienstencentrum Kronenburg in de Van Duyststraat in Deurne.

Vrijwilligers helpen u tijdens het Repair Café van 13.30 tot 16.30 uur met naaien, plakwerk en repareren van elektro en fietsen. U kan ook uw messen laten slijpen. “Kleren, meubels, elektronische toestellen, fietsen of speelgoed, we maken het allemaal, luidt het. “Door zaken te laten herstellen, spaart u geld en materialen uit. U moet immers geen nieuw toestel kopen en voorkomt het afval dat nieuwe producten meebrengen. Samen gaan we voor herstellen in plaats van weggooien en verkleinen we zo onze ecologische voetafdruk.”