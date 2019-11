Geef er een LAP op tijdens de LAPDAG in Deurne: hedendaagse dans voor kinderen BJS

05 november 2019

15u00 0 Deurne Op feestdag maandag 11 november is het gezelschap LAP te gast in cc Deurne voor de LAPDAG. LAP brengt twee voorstellingen, workshops, spelletjes, een photobooth en verschillende extra’s mee. Zo kunnen Deurnese families op verschillende manieren kennismaken met hedendaagse dans en theater. Bij elke activiteit staat bewegingstaal centraal.

Op 11 november brengt LAP vzw twee voorstellingen: Choco of Kaas? (5+) en Level Q (8+). Beide werden in cc Deurne mee ontwikkeld en werden al verschillende keren voor scholen en families opgevoerd in het cultuurcentrum. Verder zorgt LAP op 11 november ook voor extra omkadering in de vorm van workshops en spelen.

Meer info en tickets via www.ccdeurne.be of het telefoonnummer 03 360 85 50.