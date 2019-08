Gecrashte tram getakeld, bewoners mogen terug naar huis Patrick Lefelon

28 augustus 2019

21u42 3 Deurne Rond 20 uur woensdagavond is het gecrashte tramstel weggehaald op het kruispunt van de Boekenberglei met de Cruyslei. De vijftien bewoners van het beschadigde appartementsgebouw mochten terug naar huis. Vervoersmaatschappij De Lijn hoopt tegen donderdagmorgen het tramverkeer van en naar Deurne weer normaal te kunnen laten rijden.

Het duurde wat langer dan eerst voorzien maar tegen 20 uur was het dan toch zover. De twee laatste delen van het tramstel dat dinsdagnacht ontspoorde, stonden veilig en wel op een dieplader van de firma Michielsen. Een kraan had het gevaarte opgetild en voorzichtig uit het appartementsgebouw getrokken.

Woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn: “Nu de tram is weggetakeld, kan de herstelling aan de sporen en aan de bovenleiding beginnen. Wij streven ernaar dat tegen morgenvroeg de trams weer hun normale reisweg in Deurne kunnen volgen.”

Ook voor de vijftien geëvacueerde bewoners was dit goed nieuws. Zij hoefden geen tweede nacht bij familie of op hotel door te brengen. Volgens de stadsingenieur die het gestutte gebouw inspecteerde, is het gebouw veilig. De schade in de appartementen valt best mee. Alleen de tandartspraktijk op het gelijkvloers blijft voorlopig afgesloten.