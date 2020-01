Fusie in Antwerpse voetbalwereld: Rochus Deurne en Olympic Pirates Deurne bundelen krachten ADA

08 januari 2020

18u34 10 Deurne Voetbalclubs Rochus Deurne en Olympic Pirates Deurne slaan de handen vanaf volgend seizoen in elkaar. Dat hebben beide clubs beslist nadat er al enkele maanden intensieve gesprekken waren. De fusie is nodig om het voortbestaan van beide voetbalclubs te garanderen en de werking verder te professionaliseren. Een nieuwe naam is er nog niet.

De fusie tussen Rochus Deurne en Olympic Pirates Deurne was de afgelopen jaren al vaker voer voor gesprekken maar tot een akkoord kwam het nooit. Tot het najaar van vorig jaar. De neuzen stonden sportief in dezelfde richting en vooral was er het besef bij beide clubs dat ze zonder elkaar wellicht nog maar enkele jaren te leven hebben. Nu is de kogel door de kerk - of de voorzet binnen gekopt - en gaan beide clubs vanaf volgend seizoen als één club verder.

Zowel ondervoorzitter van Rochus Deurne Steven Loyaerts als voorzitter van Olympic Pirates Deurne Ben Van Looy zijn tevreden met de deal. “Voorheen ging het vaak over postjes, de nieuwe naam en de kleuren van de mogelijke nieuwe club. Nu zijn we vertrokken van het sportieve gegeven met de vraag wat we willen met de club. En het was zowel voor ons als voor Olympic Pirates Deurne vrij snel duidelijk dat we een professionele werking op poten wil zetten waar zowel de jeugd als de eerste ploegen bij gebaat zijn”, vertelt Loyaerts. De neuzen stonden dus heel snel in dezelfde richting.

“Fantastische accommodatie”

“De bedoeling is dat we de sterktes van beide clubs nu optimaal benutten. Rochus heeft ervaring op vlak van de eerste ploeg, wij op vlak van jeugd. Bovendien kunnen we hier rekenen op een fantastische accommodatie”, vult Van Loon verder aan. “Bovendien kampten we beide met hetzelfde probleem waar heel wat clubs mee te maken hebben en dat is voldoende vrijwilligers vinden. Denk maar aan trainers, bestuursleden, mensen voor de cafetaria open te houden enzovoort. Door die mensen nu samen te brengen kunnen we ook de komende jaren verder.”

Ook financieel zal de nieuwe fusieploeg erop vooruitgaan. Wie een eerste elftal wil in eerste provinciale moet toch al gauw rekenen op een budget van 100.000 euro. “En dan ben je niet eens een topclub maar een stabiele middenmotor”, weet Loyaerts. “Nu visten we allebei in dezelfde vijver voor sponsors. Ook dat probleem is opgelost door de fusie”, weet Van Loon.

Een nieuwe naam is er nog niet. Daar wordt nog volop naar gezocht.