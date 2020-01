Franse huurwagen achtergelaten in Deurne Sander Bral

22 januari 2020

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Oost startte een buurtonderzoek naar aanleiding van een aantal klachten over een achtergelaten voertuig. De auto bleek al ongeveer twee maanden op dezelfde plaats te staan in de Tucherlei in Deurne. Het onderzoek leerde dat het Franse voertuig een huurwagen betrof. De auto verkeerde in goede staat. Het buikgevoel van de politie werd bevestigd nadat het team contact had gelegd met de Franse politie. De Fransen hadden een aangifte geregistreerd rond iemand die het voertuig niet had terug gebracht. De auto werd in beslag genomen en de eigenaar kreeg de nodige informatie om het voertuig terug te krijgen.