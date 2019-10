Flor (63) leeft jarenlang op terras: koppel blijft in de cel op verdenking van mensonterende behandeling BJS

04 oktober 2019

12u28 1 Deurne De 42-jarige Ismaïl en de 41-jarige Silvia S. blijven in de cel omdat ze ervan verdacht worden jarenlang een ex-postbediende (63) uit Deurne onmenselijk te hebben behandeld en bestolen. Dat heeft de raadkamer vrijdagmiddag beslist. Slachtoffer Flor leefde, sliep en waste zich op hun terras. Als hij braaf zijn taakjes deed, kreeg ‘bompa’ een boterham.

De kleine, oudere man is de 63-jarige F. die al jaren vriend aan huis is bij het Macedonische koppel Ismaïl en Silvia S. en hun 19-jarige dochter. Zij wonen in een appartement achter de hoek van het postkantoor waar F. zijn hele leven heeft gewerkt. De Macedonische familie is er vaste klant. Zo’n tien jaar geleden wordt de eenzame F. eens thuis bij Ismail en Silvia S. uitgenodigd.

De gastvrijheid voor ‘den bompa’ zoals de Macedonische familie hem aanspreekt, slaat om in misbruik van de kwetsbare situatie van de arme man. Hij mag bij de familie blijven, zolang hij maar klusjes doet en zich niet in huis laat zien. Hij slaapt, eet, wast en scheert zich op het terras.

Volgens het Antwerpse parket leefde de Macedonische familie op de kap van de 63-jarige ex-postbediende. Hij moest zijn bankkaarten afgeven en kon amper iets voor zichzelf kopen. Door de jaren was hij alle contact met zijn familie, kennissen of ex-collega’s van B-Post kwijt. Hij had zes jaar geleden zelf ontslag genomen.

Ismaïl I. en zijn vrouw Silvia werden begin deze week door de onderzoeksrechter aangehouden, hun 19-jarige dochter kwam vrij onder voorwaarden. Slachtoffer F. heeft intussen opvang en bescherming gekregen van organisatie Payoke.

Advocaat Ergün Top, die Ismaïl S. bestaat, gaat in beroep tegen de verlening van de aanhouding. “Men kan de feiten inderdaad afkeuren, maar het slachtoffer - dat volledig bij zijn verstand is en bovendien een job heeft - heeft steeds ingestemd. Hij handelde uit vrije wil", zegt Top. “Nooit is er door mijn cliënt dwang of geweld gebruikt. Het slachtoffer mocht gaan en staan waar hij wou. Ik betreur dan ook dat mijn cliënt door het parket en de politie als een beest wordt afgeschilderd. Dat is hij niet.”

Advocate Marlies Vercammen, die Silvia S. verdedigt, ontkent de feiten die haar cliënte ten laste worden gelegd. Zij beraadt zich nog over eventueel hoger beroep. Mijn cliënte ontkent met klem enige vorm van uitbuiting of verwaarlozing, wat volgens sommige kwatongen een jarenlang verhaal zou zijn, quod non.”