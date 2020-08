Fietser en automobilist overleden bij zware klap aan Antwerpse luchthaven Sander Bral

14 augustus 2020

03u00

Deurne Een fietser en een automobilist zijn donderdagavond laat allebei overleden toen ze tegen elkaar knalden in de Vosstraat aan de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Door de knal is de wagen over de kop gegaan en tegen een verlichtingspaal en gevel gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt de oorzaak van het ongeval.



Het ongeval gebeurde rond 23.20 uur op de Vosstraat ter hoogte van de Hofstadestraat aan Antwerp Airport. “Het gaat om een aanrijding tussen vermoedelijk een fietser en een voertuig”, klinkt het bij de lokale politie. “De auto is over de kop gegaan en heeft een verlichtingspaal en een gevel geraakt. Zowel de bestuurder van het voertuig als de fietser zijn overleden. Het parket heeft een deskundige aangesteld die in de loop van de nacht ter plaatse kwam. Meer details over het ongeval en de oorzaak zal hij proberen te achterhalen.”

De fietser zou 49 jaar zijn en de bestuurder van de wagen 60. De politie zorgde voor slachtofferhulp voor de nabestaanden.